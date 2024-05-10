В Киеве заявили о потере контроля Украины над населенными пунктами

Соскин: Украина теряет контроль над населенными пунктами из-за Зеленского

Украина теряет контроль над населенными пунктами, в то время как Владимир Зеленский проводит совещания. При этом главком ВСУ Александр Сырский ничего не может с этим поделать, заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouТube-канале.

«Опять была тяжелейшая ночь, удары были по Харькову и другим регионам. Сырский ничего сделать не может, только совещания проводят. Соберутся вместе в этом погребе у Зеленского и проводят совещание», — отметил Соскин.

Как отметил эксперт, на этих встречах Владимир Зеленский чувствует себя серьезным и опытным полководцем, пока Сырский «рисует ему что-то на карте».

При этом Украина продолжает терять территории, успеха нигде нет, посетовал Соскин.

Ранее Соскин заявил, что Александр Сырский сдает территории «деревня за деревней». Он также обвинил Зеленского в том, что тот не справился с возложенной на него задачей по обеспечению мира.

Кроме того, 1 мая Соскин заявил, что Украине следует подготовиться к тому, что российские войска прорвут фронт. По его словам, ВС РФ продолжают наступать