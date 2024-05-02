Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:30, 2 мая 2024Бывший СССР

Экс-советник Кучмы обвинил главкома ВСУ в сдаче территорий «деревня за деревней»

Соскин: главком ВСУ Сырский сдает территории деревня за деревней, фронт рушится

Фото: MARKIIAN LYSEIKO / www.imago-images.de / Globallookpress.com

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский сдает территории «деревня за деревней». Об этом на своем YouТube-канале заявил бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Сегодня некоторые говорят, что ничего страшного, фронт еще не прорван, он не рушится. Как это не рушится, если Сырский и Генеральный штаб сдают деревню за деревней? Как же не рушится, когда он рушится?» — заявил Соскин.

По мнению экс-советника, реальная ситуация на фронте «совсем другая».

Соскин также обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот не справился с возложенной на него задачей по обеспечению мира. Кроме того, он призвал отправить на фронт тех, кто принимал законопроект о мобилизации.

В конце апреля главком ВСУ признал отступление украинской армии в районе населенных пунктов Бердычи, Семеновка и Новомихайловка. По его словам, ситуация на фронте обострилась, идут ожесточенные бои.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Американская разведка признала потенциал для прорыва российских войск на Украине

      Украинские военные назвали российские атаки непредсказуемыми

      Ведущая «Давай поженимся!» рассказала о съемках со сломанной ногой

      Начавшие голодовку жители популярного курорта Европы не выдержали и поели

      Западные наемники признали свою неготовность к боям на Украине

      В Британии рассказали о неспособности ВСУ противостоять российскому наступлению

      В Госдуме отреагировали на слова Макрона об отправке войск Франции на Украину

      В российском городе начали сносить бывший дом Ельцина

      В России подскочили продажи новых легковушек

      В России нашли способ сохранить голос после операций на щитовидной железе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше