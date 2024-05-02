Экс-советник Кучмы обвинил главкома ВСУ в сдаче территорий «деревня за деревней»

Соскин: главком ВСУ Сырский сдает территории деревня за деревней, фронт рушится

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский сдает территории «деревня за деревней». Об этом на своем YouТube-канале заявил бывший советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Сегодня некоторые говорят, что ничего страшного, фронт еще не прорван, он не рушится. Как это не рушится, если Сырский и Генеральный штаб сдают деревню за деревней? Как же не рушится, когда он рушится?» — заявил Соскин.

По мнению экс-советника, реальная ситуация на фронте «совсем другая».

Соскин также обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что тот не справился с возложенной на него задачей по обеспечению мира. Кроме того, он призвал отправить на фронт тех, кто принимал законопроект о мобилизации.

В конце апреля главком ВСУ признал отступление украинской армии в районе населенных пунктов Бердычи, Семеновка и Новомихайловка. По его словам, ситуация на фронте обострилась, идут ожесточенные бои.