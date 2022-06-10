Объем предложений аренды жилья в Сочи и Краснодаре вырос в полтора раза

Домклик отметил рост предложения жилья в долгосрочную аренду в курортных городах России

Домклик зафиксировал рост предложения жилья в долгосрочную аренду в курортных городах России в полтора раза с начала 2022 года. Рост характерен для первого квартала: после обычного зимнего затишья к марту наступает активация рынка и предложение пополняется новыми объектами. Но в этом году динамика была гораздо более выраженной. Как правило, сезонный прирост не превышает 20-30 процентов.

Это объясняется тем, что после резкого подъёма ключевой ставки ЦБ в марте 2022 года некоторая часть сделок со вторичным жильём была приостановлена до стабилизации в экономике, и многие квартиры вышли на рынок аренды. Сейчас предложение возвращается к нормальным для рынка показателям: рост в пределах 15 процентов за май 2022 года.

Растет и спрос, с начала года — на 10-15 процентов. Это объясняется как сезонностью, так и возвратом некоторых потенциальных покупателей жилья в статус арендаторов из-за резкого роста ключевой и клиентской ставки.

Что касается средних ставок долгосрочной аренды в регионе в 2022 году, то они увеличились примерно на 25-30 процентов. Сейчас среднюю «однушку» в Краснодарском крае предлагают снять за 25-26 тысяч рублей в месяц, двухкомнатную квартиру — за 35-37 тысяч рублей в месяц.

«Сегодня цены в регионе сопоставимы с московским уровнем, и это объясняется в первую очередь особенностями структуры предложения. Значительная часть и спроса, и предложения в Краснодарском крае сосредоточена в двух городах — Краснодаре и Сочи. Ставки в этих городах традиционно довольно высокие на уровне всего региона», — рассказала Мария Ромчанова, руководитель аналитического центра сервиса Домклик.

Сегодня среднюю «однушку» в Краснодаре сдают в аренду за 20-22 тысячи рублей в месяц, «двушку» — за 30-33 тысяч рублей в месяц. Самая доступная квартира в городе сдается за 7 тысяч рублей в месяц. Это 20-метровая студия в новом доме, без ремонта и мебели.

Однокомнатную квартиру в Сочи предлагают снять в среднем за 45 тысяч рублей, двухкомнатную — за 45 тысяч рублей в месяц. Ценовой минимум в базе Домклик — 20 тысяч рублей в месяц. В рамках этого бюджета можно арендовать 24-метровую студию на первом этаже двухэтажного дома.

