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Страстный темперамент и любовь к сексу обошлись секретарше в 220 тысяч рублей

The Sun: из-за жалоб соседей на шумный секс британке пришлось заплатить 220 тысяч рублей

Фото: Dainis Graveris / Unsplash

Софи, секретарша из Великобритании, призналась, что страстный темперамент обошелся ей в круглую сумму. Историей молодой женщины, которой из-за жалоб соседей на звуки шумного секса из ее дома пришлось столкнуться с неприятностями и непредвиденными тратами, заинтересовалось издание The Sun.

Британка сказала, что ей пришлось установить двойные стеклопакеты стоимостью три тысячи фунтов стерлингов (около 220 тысяч рублей) из-за того, что жителям ее дома надоели крики и стоны, доносящиеся из ее квартиры в течение всей ночи. Софи призналась, что поначалу соседи колотили в стены, чтобы она была потише, а, когда им это надоело, написали на нее жалобу в местный муниципальный совет. Из-за этого женщине пришлось пережить расследование со стороны чиновников, во время которого пришлось объяснять, что она всегда теряет голову в объятиях нового любовника, если он хорош, и ничего не может с этим поделать. Из-за подобных расспросов Софи чувствовала себя оскорбленной и подавленной.

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В итоге любительнице громкого секса пришлось улучшить звукоизоляцию в квартире: для этого она сменила остекление во всех комнатах. Заплатить за непредвиденный ремонт секретарша заставила одного из своих любовников. «Мне повезло, что он был строителем, мы встречались раз в неделю для секса, и я знала, что соседи снова будут жаловаться. Именно он и предложил мне установить двойные стеклопакеты с особо толстым стеклом», — призналась Софи, добавив, что это было лучшее вложение трех тысяч фунтов: теперь она может шуметь, сколько угодно, и соседи ничего не услышат.

Ранее психотерапевт-сексолог Артем Толоконин рассказал, каким женщинам не изменяют мужчины. По словам Толоконина, для того, чтобы партнер не смотрел на других, важны не внешние, а внутренние характеристики, в частности любовь к себе.

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Наталья Обрядина
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