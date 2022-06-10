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Высокопоставленного сотрудника ПФР заподозрили в миллионной афере

СКР возбудил дело против главы управления ПФР Ставрополья о мошенничестве на 4 млн рублей

Фото Komsomolskaya Pravda / Globalloballookpress.com

В Ставропольском крае возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении начальника управления информационных технологий местного отделения Пенсионного фонда России (ПФР). Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба управления Следственного комитета России (СКР) по Ставропольскому краю.

По данным следствия, в марте 2020 года ставропольским отделением ПФР проводился аукцион на поставку картриджей для принтеров. Его участники предложили подозреваемому создать видимость конкуренции, в итоге ПФР заключил в июне госконтракт на поставку картриджей с компанией по завышенной цене.

Общая сумма ущерба бюджету от действий фигуранта дела составила почти четыре миллиона рублей. Аферу высокопоставленного сотрудника ПФР выявили оперативники ФСБ и МВД. Видео задержания подозреваемого предоставил СКР.

На кадрах видны сотрудники правоохранительных органов, которые проводят обыск и задержание мужчины.

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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Екатерина Власова
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