Мужчина приехал за небольшим выигрышем в лотерею и получил сотни тысяч долларов

UPI: мужчина приехал в штаб-квартиру лотереи за 800 долларами и получил в сотни раз больше

Житель американского города Пемброк, Северная Каролина, явился в штаб-квартиру лотереи, чтобы получить небольшой приз в 600 долларов и неожиданно узнал, что сорвал джекпот в 585,9 тысячи долларов. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

32-летний Джошуа Локлир купил лотерейный билет за десять долларов после того, как заметил, что размер первого приза достиг 585,9 тысячи долларов. Просканировав свой билет, он получил сообщение, что выигрыш ждет его в штаб-квартире лотереи. Мужчина изучил билет и пришел к выводу, что ему полагаются 600 долларов.

Когда мужчина приехал за призом, оказалось, что в действительности он сорвал джекпот, и его выигрыш в сотни раз больше. «Я не мог в это поверить», — подчеркнул он.

На полученные деньги мужчина планирует купить дом и автомобиль. Частью выигрыша он собирается поделиться с окружающими. «Я не ожидал такого поворота событий. Но все это произошло именно тогда, когда было нужно», — отметил победитель.

Ранее сообщалось, что житель американского города Батл-Крик, штат Мичиган, разбогател, сорвав джекпот в лотерею, и несколько недель не подозревал об этом. Он узнал о выигрыше, когда его жена просканировала стопку накопившихся за некоторое время билетов.