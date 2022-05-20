Мужчина разбогател и не знал об этом несколько недель

UPI: американец сорвал джекпот в лотерею и узнал об этом спустя две недели

Житель американского города Батл-Крик, штат Мичиган, разбогател, сорвав джекпот в лотерею, и несколько недель не знал об этом. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

45-летний мужчина регулярно играет в лотерею и покупает билеты за один доллар (61 рубль). В ходе очередного розыгрыша все выпавшие числа совпали с теми, которые он вписал. Выигрыш составил 3,4 миллиона долларов (210,5 миллиона рублей).

«Я регулярно играю в лотерею и всегда покупаю к розыгрышу один билет, — рассказал американец. — Обычно продавец в магазине переспрашивает меня, беру ли я всего один билет. На это я отвечаю, что для победы достаточно одного». Игрок отметил, что узнал о выигрыше только через две недели.

«Я складываю билеты в стопку, а затем моя жена сканирует их через приложение и проверяет, есть ли выигрыш. Когда она просканировала этот билет, она сказала, что мы выиграли, но я был уверен, что она пошутила. Когда она расплакалась, я понял, что это вовсе не шутка», — заявил он.

Мужчина предпочел пожертвовать частью выигрыша и получить его в виде единовременной выплаты, которая составила 2,3 миллиона долларов (142,6 миллиона рублей). Он отметил, что для начала положит деньги в банк и попытается осознать произошедшее.

Ранее сообщалось, что в США полицейский на пенсии разбогател, сорвав джекпот в лотерею, и не знал об этом до возвращения из отпуска.