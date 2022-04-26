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Мужчина разбогател и не знал об этом до возвращения из отпуска

В США экс-полицейский Джон Бойд выиграл тысячи долларов и узнал об этом лишь после отпуска

Фото: Maryland Lottery

В США полицейский на пенсии разбогател, сорвав джекпот в лотерею, и не знал об этом до возвращения из отпуска. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

64-летний экс-полицейский Джон Бойд купил лотерейный билет в населенном пункте Парквилл, штат Мэриленд. Он утверждает, что обычно не покупает лотерейные билеты до тех пор, пока размер джекпота не превысит 100 миллионов долларов (7,4 миллиарда рублей). В этот раз его условие было исполнено.

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Несмотря на это, Бойд проверил результат розыгрыша лишь после возвращения из отпуска. Отсканировав свой билет, он узнал, что выиграл 50 тысяч долларов (3,7 миллиона рублей). Первоначально мужчина подумал, что аппарат ошибся, но выяснилось, что он действительно стал победителем.

Бойд отметил, что пока не решил, на что потратит выигрыш.

Ранее сообщалось, что житель австралийского города Марибирнон две недели носил в кошельке выигрышный лотерейный билет, сделавший его миллионером, и не знал о своем богатстве. Мужчина отвлекся, когда проверял результаты розыгрыша, положил билет в кошелек и сразу же забыл о нем.

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Алиса Дмитриева
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