Япония выделит миллиарды долларов для укрепления обороны на море

Япония выделит $2 млрд для обеспечения морской безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе

Правительство Японии выделит около двух миллиардов долларов в рамках обеспечения морской безопасности и для борьбы с нарушениями морского права в Индо-Тихоокеанском регионе. Программа обучения сотрудников рассчитана на три года, в список предполагаемых партнеров входит около 20 стран, заявил премьер-министр страны Фумио Кисида, сообщает РИА Новости.

«В течение ближайших трех лет мы намерены использовать техническое взаимодействие, учения и другие меры по усилению возможностей предотвращения нарушений морского права не менее чем в 20 странах, а также реализуя меры по расширению сети человеческих ресурсов и по обучению не менее 800 сотрудников в области морской безопасности», — уточнил премьер.

Также он рассказал, что для обеспечения безопасности судоходства в рамках программы будут задействованы самые передовые технологии — спутники, искусственный интеллект, а также беспилотные летательные аппараты. Все необходимое оборудование будет предоставлено в том числе и странам-партнерам. Кисида подчеркнул, что данная мера направлена для укрепления обороны Японии на море. Он не исключил, что для этих целей японское правительство проведет превентивные удары по странам-агрессорам.

Ранее стало известно, что правящая Либерально-демократическая партия Японии решила включить в предвыборную кампанию вопрос о возможности нанесения превентивных ударов баллистическими ракетами. Для этих целей парламентарии предусмотрели увеличение оборонных затрат до двух процентов от ВВП страны.