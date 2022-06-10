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Tesla перестала нанимать новых сотрудников

Tesla отменила несколько онлайн-мероприятий по набору персонала в Китае

Фото: IMAGO / Manfred Segerer / Globallookpress.com

Три онлайн-мероприятия Tesla по набору персонала из Китая, которые должны были состояться в июне, отменились на фоне недавних заявлений Илона Маска про сокращение рабочих мест, сообщает Reuters.

Компания по производству электромобилей решила не проводить встречи, запланированные на 16, 23 и 30 июня, по найму китайских сотрудников в отделы продаж, аналитики и управления цепочками поставок. Официальных комментариев от представителей Tesla касательно данного решения пока не поступило, подчеркивает агентство.

Tesla от TradingView

Китай остается важным деловым партнером для Tesla. Там производится более половины автомобилей для американской компании, и за 2021 год КНР обеспечила четверть ее доходов. Однако в марте Tesla столкнулась с проблемами на фоне того, что поставщик автозапчастей Aptiv приостановил работу из-за локдауна, введенного в связи с очередной вспышкой коронавируса.

Ранее, 3 июня, Маск объявил о сокращении 10 процентов штата Tesla. Об этом бизнесмен сообщил в электронной рассылке персоналу. Решение связано с тем, что у предпринимателя возникло «очень плохое предчувствие» по поводу экономической ситуации, что также должно было сказаться на приеме иностранных работников на работу. При этом он добавил, что почасовая работа в компании без зачисления в штат будет увеличиваться. После предупреждений об увольнениях акции автоконцерна подешевели за день на 9,2 процента, а Илон Маск потерял почти 17 миллиардов долларов.

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Платон Щукин
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