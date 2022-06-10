Блогерша удалила жир с подбородка и осталась с внешностью индейки

Блогерша Абрахамс удалила жир с подбородка инъекциями и показала последствия процедуры

Блогерша Джоди Биззи Абрахамс удалила жир с подбородка с помощью инъекций и осталась с внешностью индейки. Соответствующий ролик заинтересовал журналистов The Sun.

Пользовательница сети с никнеймом owhatawonderfulmarriage показала свое лицо через час после проделанной косметологом манипуляции. На размещенных кадрах заметен сильный отек, который сформировал крупную кожную складку в области шеи.

Последствия процедуры удивили Абрахамс. «Меня предупредили, что в течение 48 часов будет сильный отек. Но прошло всего 60 минут и уже даже челюсти не видно. Я похожа на индейку», — возмутилась она.

Ролик юзерши стал вирусным и набрал более 1,1 миллиона просмотров. Подписчики принялись высказывать свое мнение в комментариях. «Я почти решилась на эту процедуру», «Это мой страх номер один», «Тоже хочу сделать, но морально не готова», — писали они.

В мае блогерша показала, как скрыть второй подбородок, не прибегая к пластической хирургии и инъекционной косметологии. Девушка слегка отвела голову назад и «втянула» подбородок. На получившуюся складку она нанесла темно-коричневый скульптор кремовой текстуры и растушевала. Данный способ помог визуально сузить лицо и сделать его контур более очерченным.

Что делать?



