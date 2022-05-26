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Блогерша показала способ скрыть второй подбородок за считанные секунды

The Sun: блогерша показала, как скрыть второй подбородок с помощью коричневого скульптора

Кадр: @nikkietutorials / TikTok

Блогерша показала способ скрыть второй подбородок за считаные секунды. Соответствующий TikTok-ролик заинтересовал редакцию The Sun.

Юзерша с никнеймом nikkietutorials показала лайфхак, с помощью которого можно замаскировать складки кожи и визуально сделать овал лица более четким. Девушка призналась, что увидела данный метод у других пользователей сети и решила его попробовать.

На размещенном видео автор отвела голову назад и «втянула» подбородок. Затем визажист нанесла темно-коричневый скульптор кремовой текстуры на получившуюся складку и растушевала с помощью спонжа. «Я не могу поверить, что показываю себя в таком виде. Я пожалею об этом», — отметила тиктокерша.

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При этом полученный результат удивил девушку: ее лицо визуально стало стройнее, а контур подбородка — более очерченным. «Все три мои подбородка счастливы», — иронично прокомментировала она.

Ролик набрал более четырех миллионов просмотров. Другие пользователи оценили совет девушки и решили испробовать данный метод на себе. «Как всегда лучшие лайфхаки», «Я удивилась… Это невероятно», «Настолько впечатляет, что я точно попробую», — отметили юзеры в комментариях.

В феврале блогерша Фабиола Багьери изменила себя до неузнаваемости с помощью макияжа и удивила подписчиков. 18-летняя итальянка продемонстрировала себя без косметики и с растрепанными волосами, а затем показала внешность после применения лайфхаков по визажу и укладке. Пользователи сети не поверили, что на кадрах один и тот же человек.

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Полина Гераскина
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