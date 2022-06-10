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На Украине начали расследование из-за приговора иностранным наемникам в ДНР

Генпрокурор Украины заявила о расследовании из-за приговора иностранным наемникам в ДНР

Фото: Mykhaylo Palinchak / globallookpress.com

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила о начале досудебного расследования из-за смертного приговора, вынесенного Верховным судом Донецкой народной республики (ДНР) иностранным наемникам, воевавшим на украинской стороне. Об этом она сообщила в соцсетях, пишет РИА Новости.

Венедиктова назвала суд над наемниками незаконным и пообещала принять необходимые меры для привлечения к ответственности всех, «кто был причастен к этим противоправным действиям».

9 июня Верховный суд ДНР приговорил 48-летнего британца Шона Пиннера, его 28-летнего соотечественника Эйдена Аслина и 21-летнего марокканца Саадуна Брагима к смертной казни. Иностранцев признали виновными в наемничестве, насильственном захвате власти и совершении преступления группой лиц. Адвокаты осужденных планируют обжаловать приговор.

В МИД Украины заявили, что осужденные наемники являются военнослужащими Вооруженных сил республики и имеют статус комбатантов, с которыми, согласно международному гуманитарному праву, в случае попадания в руки противника должны обращаться как с военнопленными.

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Алевтина Запольская
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