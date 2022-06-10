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Россиянка съездила в Узбекистан на 10 дней и подсчитала затраты на путешествие

Автор блога на «Яндекс.Дзен» рассказала о поездке в Узбекистан стоимостью 123 тысяч рублей

Российская туристка съездила в Узбекистан на 10 дней в апреле 2022 года и рассказала, во сколько ей обошелся отпуск. Свои подсчеты трат она опубликовала в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на «Яндекс.Дзен».

Так, вся поездка обошлась ей в 123 тысячи рублей. За билеты на рейсы Uzbekistan Airways из Москвы в Ургенч и из Самарканда в Москву путешественница заплатила 27 тысяч рублей. По словам автора, она решила не планировать поездку самостоятельно, а купила фототур у знакомого за 89 тысяч рублей. В стоимость вошли проживание в отеле, завтраки, несколько обедов, перемещения по стране, экскурсии и билеты в музеи.

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Программа включала посещение трех городов: Ургенч (Хива), Бухару и Самарканд. «Именно при таком раскладе впечатления будут идти по нарастающей. Все начинается в Хиве, которая, кажется, затерялась где-то в пустыне. Финал — в Самарканде, где от великолепия мозаик и размаха архитектуры уже буквально захватывает дух», — рассказала блогерша.

Кроме того, туристка удивилась очень низким ценам в местных ресторанах. Например, самый дешевый обед из салата, нескольких кебабов и чая стоил 50 рублей. Самой дорогая трапеза, поход в ресторан в Самарканде, обошлась в 700 рублей.

Ранее стало известно, что Узбекистан с 10 июня снимет все коронавирусные ограничения на въезд туристов. От путешественников больше не будут требовать отрицательный результат ПЦР-теста, экспресс-тест на коронавирус или сертификат о вакцинации.

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Мария Гейн
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