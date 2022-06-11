Предупреждение о вреде здоровью предложили печатать на каждой сигарете

В Канаде предложили печатать предупреждение о вреде здоровью на каждой сигарете

Министр по делам психического здоровья и лечению зависимостей Канады Каролин Беннетт выступила с предложением добиться того, чтобы предупреждения о вреде здоровью начали печатать не только на пачках, но и на каждой сигарете, сообщает Reuters.

«Добавление предупреждений о вреде здоровью на отдельные табачные изделия поможет гарантировать, что эти важные сообщения дойдут до людей, в том числе молодежи, которая часто получает сигареты по одной, обходя информацию, напечатанную на пачке», — заявила министр.

Помимо этого может быть расширен список заболеваний, о риске возникновений которых будет сообщаться на табачной продукции. Представители табачной компании Philip Morris International прокомментировали предлагаемую инициативу, подчеркнув, что она не поможет снизить число курящих.

Ранее ученые Школы общественного здравоохранения Блумберга имени Джона Хопкинса доказали, что курение табачных сигарет удваивает риск развития сердечной недостаточности.