Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Предупреждение о вреде здоровью предложили печатать на каждой сигарете

В Канаде предложили печатать предупреждение о вреде здоровью на каждой сигарете

Фото: Pixabay

Министр по делам психического здоровья и лечению зависимостей Канады Каролин Беннетт выступила с предложением добиться того, чтобы предупреждения о вреде здоровью начали печатать не только на пачках, но и на каждой сигарете, сообщает Reuters.

«Добавление предупреждений о вреде здоровью на отдельные табачные изделия поможет гарантировать, что эти важные сообщения дойдут до людей, в том числе молодежи, которая часто получает сигареты по одной, обходя информацию, напечатанную на пачке», — заявила министр.

Помимо этого может быть расширен список заболеваний, о риске возникновений которых будет сообщаться на табачной продукции. Представители табачной компании Philip Morris International прокомментировали предлагаемую инициативу, подчеркнув, что она не поможет снизить число курящих.

Ранее ученые Школы общественного здравоохранения Блумберга имени Джона Хопкинса доказали, что курение табачных сигарет удваивает риск развития сердечной недостаточности.

Синдром отмены: Россия
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Российского посла вызвали в МИД Эстонии из-за слов Путина о политике Петра I
Российских водителей предупредили о «летних» штрафах
Сын Лукашенко окончил школу и получил совет от отца
Раскрыт вред лежания после еды
Предупреждение о вреде здоровью предложили печатать на каждой сигарете
МЧС предупредило россиян о новой схеме мошенничества
Британский генерал назвал ошибку Запада в отношении конфликта на Украине
Чехия передала Украине понтонные мосты и военную помощь на миллионы долларов
Украине предрекли невозможность вступить в ЕС по пяти причинам
В США рассказали о «хамских выпадах» администрации Байдена против России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.