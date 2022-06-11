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Раскрыт вред лежания после еды

Гастроэнтеролог Марченко призвала не ложиться и не наклоняться полтора часа после еды

Фото: Unsplash

Врач-гастроэнтеролог, гепатолог Наталья Марченко рассказала, какое положение следует принимать после приема пищи, чтобы избежать проблем с желудочно-кишечным трактом. Об этом она сообщила в интервью радио Sputnik.

Марченко раскрыла вред лежания после еды и заявила, что после него может возникнуть изжога, вздутие, тяжесть или боль в животе. Дискомфорт также возникает, если человек решает наклоняться после приема пищи. «Не рекомендуется около полутора часов после приема пищи принимать горизонтальное положение либо позу огородника, то есть сильно наклоняться. В горизонтальном положении давление на сфинктер повышается», — призвала гастроэнтеролог.\\

По словам эксперта, пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта особенно важно не ложиться после еды. «У здоровых людей это может вызвать дискомфорт, а пациентов с проблемами желудочно-кишечного тракта положение лежа после еды заведомо приведет к диспепсическому синдрому", — предупредила специалист.

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Марина Совина
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