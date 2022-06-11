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На Украине назвали даты поставок немецких гаубиц Киеву

Посол Украины в Германии Мельник заявил, что Киев получит немецкие гаубицы 22 июня

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что поставки семи немецких гаубиц Киеву запланированы на 22 июня. Его слова приводит РИА Новости.

Мельник также назвал примерную дату поставок 30 самоходных зенитных систем «Гепарды» — до конца июля, еще 15 — до конца августа. Он добавил, что поставки только данных двух позиций из всех объявленных ранее правительством Германии реально осуществляются.

Украинский посол отметил, что слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о выделении Украине военной помощи на два миллиарда евро — это «только заявление». Практически все, что Киев до сих пор получал от Германии, были «поставки со складов Бундесвера», поэтому немецкие власти ничего не потратили из этих двух миллиардов евро, добавил Мельник.

Ранее Мельник обвинил Германию в увеличении импорта из России и назвал его рост на 60 процентов безумным. Этот показатель зафиксировали за первый квартал 2022 года на фоне снижения украинско-немецкого товарооборота на 11,8 процента.

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Сергей Истомин
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