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Германию обвинили в «безумном импорте» из России

Посол Украины Мельник назвал безумным рост импорта Германии из России на 60 процентов
Андрей Мельник

Андрей Мельник. Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник прокомментировал статистику об увеличении импорта ФРГ из России. Об этом он написал в своем официальном Twitter-аккаунте.

Мельник обвинил Германию в увеличении импорта из России и назвал его рост на 60 процентов безумным. Этот показатель зафиксировали за первый квартал 2022 года на фоне снижения украинско-немецкого товарооборота на 11,8 процента.

«Это безумно. Несмотря на российскую агрессивную войну, Германия в январе-апреле 2022 года увеличила импорт из России на 60 процентов и перевела Москве почти на 6 миллиардов евро больше. В то же время украинско-немецкая торговля снизилась на 11 процентов», — заявил он.

В качестве источника украинский посол назвал данные Восточного комитета немецкой экономики (OA), опубликованные 31 мая. При этом он сравнил разные категории: по информации ОА, импорт из России вырос в январе-апреле текущего года на 59,9 процента, экспорт снизился на 26,6 процента, а товарооборот вырос на 20,2 процента. Импорт с Украины уменьшился на 5,4 процента, экспорт в страну — на 15,7 процента, а товарооборот — на 11,8 процента.

Если бы Мельник сравнивал одинаковые категории, то он бы указал, что разница в динамике роста российского товарооборота с Германией за период январь-апрель 2022 года между таким же украинским показателем составила 30 процентных пунктов (плюс 20,2 процента по сравнению с минус 11,8 процента). Импорт из России увеличился на 60 процентов по сравнению с тем же периодом за прошлый год, а поставки с Украины сократились на 5,4 процента.

Ранее Мельник обвинил власти Германии в замедлении процесса поставок оружия Киеву. По его словам, самая ранняя доставка 15 обещанных зенитных самоходных установок Gepard возможна только в конце июля, еще 15 — в конце августа.

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Марина Совина
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