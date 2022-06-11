Офис Зеленского впервые с начала спецоперации назвал количество потерь ВСУ
Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович впервые со дня начала спецоперации РФ назвал количество потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
«У нас в начале конфликта погибало 100 человек в сутки в среднем», — сказал Арестович.
На вопрос Фейгина, можно ли исходя из этих подсчетов сказать, что украинская армия потеряла до 10 тысяч бойцов, Арестович ответил: «Да, где-то так».
Ранее британское издание Independent привело доклад разведки США о ситуации на Украине, в котором говорится о катастрофическом положении ВСУ — украинские военные несут большие потери, бойцы все чаще бросают позиции или сдаются в плен. При этом российская армия имеет над украинской 20-кратное преимущество в количестве РСЗО и артиллерии.