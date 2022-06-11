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Офис Зеленского впервые с начала спецоперации назвал количество потерь ВСУ

Представитель офиса Зеленского Арестович: с начала спецоперации погибало 100 бойцов в день

Фото: Pixabay

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович впервые со дня начала спецоперации РФ назвал количество потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

«У нас в начале конфликта погибало 100 человек в сутки в среднем», — сказал Арестович.

На вопрос Фейгина, можно ли исходя из этих подсчетов сказать, что украинская армия потеряла до 10 тысяч бойцов, Арестович ответил: «Да, где-то так».

Ранее британское издание Independent привело доклад разведки США о ситуации на Украине, в котором говорится о катастрофическом положении ВСУ — украинские военные несут большие потери, бойцы все чаще бросают позиции или сдаются в плен. При этом российская армия имеет над украинской 20-кратное преимущество в количестве РСЗО и артиллерии.

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Марина Совина
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