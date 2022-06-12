У Зеленского увидели намек на идею отказаться от претензий на Крым

Foreign Affairs: Дипломат Хасс увидел у Зеленского намек на отказ от претензий на Крым

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул на возможность отказаться от претензий на Крым. Об этом написал в статье для Foreign Affairs бывший американский дипломат, президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас.

Он утверждает, что в заявлениях украинского лидера проскакивают мысли о возвращении к статусу-кво, существовавшему с 2014 года и до 24 февраля 2022 года, что означало бы сохранения контроля России над Крымом. Однако в иных заявлениях Зеленский говорит, что не согласится ни на какие условия, кроме статуса-кво 1991 года, когда Украина стала независимой от Советского Союза.

Ранее обозреватель Патрик Бьюкенен в статье для журнала The American Conservative заявил, что Италия, Франция и Германия не поддерживают требование президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом. По его словам, Рим, Париж и Берлин выступают за скорейшее мирное урегулирование ситуации на Украине и не настаивают на том, чего требует Зеленский: на уходе России с территорий, которыми она владеет с 2014 года.