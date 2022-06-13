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В России оценили вероятность лабораторного происхождения коронавируса

Врач Жемчугов: нельзя исключать вероятность лабораторного происхождения SARS-CoV-2

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил, что нельзя полностью исключить вероятность лабораторного происхождения коронавирусной инфекции. Об этом пишет ТАСС.

«Современные технологии не оставляют никаких "заклепок", "сварных швов", то есть, мы не найдем никаких следов, чтобы понять, что вирус был создан искусственно», — сказал он.

Специалист добавил, что вопрос о происхождении SARS-CoV-2 может навсегда остаться открытым, «если кто-то просто не признается».

В США неоднократно высказывали мнение о лабораторном происхождении SARS-CoV-2. Такую возможность не исключают представители ЦРУ и высшие должностные лица в администрации президента Джо Байдена, включая советника президента по национальной безопасности Джейка Салливана.

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Марина Совина
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