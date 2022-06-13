Назарбаев и Путин встретились в Москве

Экс-президент Казахстана Назарбаев встретился с Владимиром Путиным в Москве

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился в Москве с российским президентом Владимиром Путиным и поздравил его с Днем России. Об этом сообщается на официальном сайте экс-главы республики.

Как отмечает ведомство, встреча носила дружеский характер, а стороны подчеркнули, что сотрудничество Казахстана и России «развивается на основе равноправного диалога».

Также политики пожелали друг другу здоровья и выразили надежду, что смогут встречаться периодически и поддерживать контакты «во благо процветания народов» двух стран.

О прибытии Назарбаева в Москву стало известно в пятницу, 10 июня. По данным издания Orda, политик прибыл специально ради встречи с российским лидером.