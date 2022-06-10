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Самолет Назарбаева прилетел в Москву

Самолет бывшего президента Казахстана Назарбаева приземлился в Москве

Фото: Назарбаева / Globallookpress.com

Самолет бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева прилетел в Москву. Об этом сообщает Telegram-канал Orda.

Лайнер приземлился в аэропорту Внуково-3. По данным журналистов, Назарбаев встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, а также посетит Сочи.

В начале года в Казахстане вспыхнули протесты из-за роста резкого цен на газомоторное топливо. Экономические требования быстро сменились политическими, в том числе об уходе из политики Назарбаева.

Демонстрации переросли в массовые беспорядки, на подавление которых бросили армию. По официальным данным, погибли 230 человек. Власти объявили протестующих террористами.

После беспорядков Назарбаев и его родственники потеряли ряд постов. Из новой версии Конституции Казахстана убрали упоминание о первом президенте.

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София Сарджвеладзе
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