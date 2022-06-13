Число пострадавших при обстреле рынка в Донецке возросло до 18

СЦКК ДНР: ранения при обстреле ВСУ рынка в Донецке получили 18 человек

Число пострадавших при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) Майского рынка в Буденновском районе Донецка возросло до 18, сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Донецкой народной республики (ДНР) в Telegram-канале.

Ранее сообщалось о 13 пострадавших. Помимо этого, были повреждены несколько домов на улицах Стрелковая и Полоцкая.

«На территории Майского рынка погибли: мужчина 1979 года рождения, женщина 1972 года рождения, ребенок (мальчик) 2011 года рождения. Ранения различной степени тяжести получили 18 человек, в том числе два ребенка», — уточнили представители СЦКК.

О том, что центр Донецка подвергся новому обстрелу со стороны ВСУ, стало известно ранее в понедельник, 13 июня. Удары нанесли пятью ракетами из реактивной системы залпового огня «Град» по Куйбышевскому району и четырьмя снарядами калибром 122 миллиметра по Кировскому району. По словам советника главы правительства ДНР Яна Гагина, снаряды попали в людный рынок в центре города.