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Названо число погибших при обстреле Донецка

Три человека погибли и четыре ранены при обстреле ВСУ Майского рынка в Донецке

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

При обстреле территории Майского рынка в Донецке погибли три человека. Такое число жертв назвали в Штабе территориальной оборон ДНР, передает ТАСС.

По предварительным данным, еще четверо были ранены при попадании снарядов по Буденновскому району Донецка. В итоге сейчас известно всего о семи пострадавших гражданах.

Позднее городскому мэру Алексею Кулемзину доложили о ранении 13 человек при обстреле Майского рынка. Помимо этого, были повреждены несколько домов на улицах Стрелковой и Полоцкой, уточнил он в своем Telegram-канале.

О том, что центр Донецка подвергся новому обстрелу со стороны ВСУ, стало известно ранее в понедельник, 13 июня. Удары нанесли пятью ракетами из реактивной системы залпового огня «Град» по Куйбышевскому району и четырьмя снарядами калибром 122 миллиметра по Кировскому району.

По словам советника главы правительства ДНР Яна Гагина, снаряды попали в людный рынок в центре города. «Погибшие за спиной — женщина с ребенком... Только что оказывали помощь раненым. Раненых много — осколки, ожоги. Еще неизвестно, сколько людей там», — рассказал он.

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Варвара Кошечкина
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