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СК завершил следствие по еще одному делу против военного Украины

СК завершил следствие против бойца ВСУ, отдавшего приказ о минировании Волновахской ЦРБ

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Следственный комитет России (СКР) закончил предварительное следствие по еще одному делу военного Украины, который отдал приказ о минировании Волновахской центральной районной больницы (ЦРБ) и ряда жилых помещений. Об этом в понедельник, 13 июня, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что дело было заведено в отношении начальника сил поддержки войсковой части А-0536 ВСУ майора Романа Приймака. Его обвиняют по части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов») УК РФ. В настоящий момент известно, что его объявили в розыск.

По данным СКР, Приймак с 24 февраля по 10 марта отдал приказ заминировать вход в Волновахскую больницу и дома на Менделеева. Бойцы ВСУ сделали три растяжки с гранатами Ф-1 и также заложили вблизи здания еще 24 противотанковые мины. В сообщении ведомства говорится, что Приймак понимал, что держать позиции в городе Волновахе ДНР «не представляется возможным», но он все равно решился на такой шаг.

Медицинский персонал и гражданских было приказано отправить в подвал и держать там «под страхом смерти». Позднее, в ходе специальной военной операции, все вышеперечисленные объекты были разминированы. Кроме того, из подвалов было выведено 24 человека, 21 из которых были работниками больницы.

В мае также стало известно, что к ответственности будут привлекать объявленного в розыск командира танкового батальона 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ подполковника Дмитрия Швеца. Его тоже обвиняют в причастности к обстрелам Волновахской ЦРБ.

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Варвара Кошечкина
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