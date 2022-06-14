Госдума согласилась сажать в тюрьму на 20 лет за участие в войнах против России

ГД приняла в первом чтении законопроект о заключении до 20 лет за действия против России

Депутаты Государственной Думы приняли в I чтении инициативу о тюремном наказании до 20 лет для граждан России, принимавших участие в военных действиях против страны, а также до семи лет со штрафом до 2,5 миллиона рублей за публичные призывы, направленные к осуществлению действий против безопасности государства. Об этом во вторник, 14 июня, сообщает РИА Новости.

«Мы наблюдаем также возросшую активность всех сортов зарубежных неправительственных организаций, которые ведут подрывную работу против нашей страны», — приводит слова руководителя комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева Telegram-канал комиссии Госдумы по расследованию вмешательства извне.

Помимо 20-летнего тюремного наказания на участников военных действиях против России за рубежом предлагается налагать штраф на сумму до полумиллиона рублей.

Законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс новой статьей 280.4 «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства», которая предусматривает штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок от двух до четырех лет.

За то же самое, но совершенное организованной группой либо с угрозой применения насилия, грозит лишение свободы на срок от пяти до семи лет со штрафом от 500 тысяч до 2,5 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект, по которому дезертирство в условиях вооруженного конфликта или военных действий против России будет считаться госизменой и наказываться лишением свободы на срок от 12 до 20 лет.