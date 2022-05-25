В Госдуму внесли законопроект о новом наказании для дезертиров и шпионов

В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы на срок до 20 лет за дезертирство

В Госдуму внесли законопроект, по которому дезертирство в условиях вооруженного конфликта или военных действий против России будет считаться госизменой и наказываться лишением свободы на срок от 12 до 20 лет. О возможном новом наказании сообщает ТАСС в среду, 25 мая.

Кроме того, срок лишения свободы за публичный призыв к действиям против безопасности России может составить до 7 лет.

Помимо этого, инициативой предлагается наказывать от 12 до 18 лет за вербовку, обучение и финансирование наемника, а также его использование в военных действиях. За тайное сотрудничество с иностранной разведкой россиянам грозит до восьми лет тюрьмы и штраф на сумму до миллиона рублей.

Участие наемника в вооруженном конфликте будет наказываться лишением свободы на срок от 7 до 15 лет, говорится в законопроекте.

Накануне сообщалось, что Госдума отменила возрастной предел на заключение первого контракта о военной службе.

Отмечается, что документ был внесен в палату 20 мая депутатами от фракции «Единой России» Андреем Картаполовым и Андреем Красовым. Авторы инициативы выступили с предложением внести коррективы в закон «О воинской обязанности и военной службе».

