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Байден продлил санкции против властей Белоруссии

Белый дом заявил, что президент США Байден продлил санкции против власти Белоруссии на год
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Джо Байден продлил режим односторонних санкций против властей Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы Белого дома.

«Я продлеваю на один год режим национального чрезвычайного положения по отношению к Белоруссии», — заявил Байден в тексте уведомления, которое подписал в понедельник, 13 июня. Копию документа направили Конгрессу.

Отмечается, что Байден принял такое решение из-за «действий и политики определенных представителей белорусского правительства и других лиц, а также пагубной деятельности и злоупотребления, которые продолжают представлять чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и интересам США».

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что США захотели снять с Белоруссии санкции для решения продовольственного кризиса. В стране предположили, что это решение смягчит позицию белорусского президента Александра Лукашенко и приведет к вывозу украинского зерна через территорию Белоруссии.

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Марина Совина
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