Стало известно о полетах самолетов «олигархов» из России в обход санкций

Welt стало известно о 30 полетах самолетов «олигархов» из России в обход санкций

Изданию Welt стало известно о 30 случаях использования российскими частными самолетами воздушного пространства Евросоюза (ЕС), несмотря на введенные санкции.

По информации газеты, с начала введения европейских санкций над территорией ЕС совершили полеты около 30 самолетов и вертолетов, которые предположительно принадлежат российским частным лицам, в том числе олигархам.

Так, в частности, в начале марта самолет Bombardier с регистрационным номером T7-7AA, находящийся под управлением швейцарской компании и зарегистрированный в Сан-Марино вылетел из Ниццы в Стамбул. Издание считает, что самолет принадлежит бизнесмену Альберту Авдоляну. Также зарегистрированный в Люксембурге борт, который издание связывает с предпринимателем Виктором Вексельбергом, в апреле вылетел из европейского аэропорта и приземлился в Нур-Султане.

Страны ЕС закрыли небо для полетов российских пассажирских самолетов и запретили экспорт, продажу, поставку или передачу в Россию любых воздушных судов, авиационных запчастей и оборудования. Введены запреты на инвестиции в российский энергетический сектор, а также на передачу технологий для нефтеперерабатывающих предприятий России.