Старейший вор в законе Боря Ушатый умер в США

Старейший вор в законе Боря Ушатый умер на 96-м году жизни в США

Старейший вор в законе Борис Комин, он же Боря Ушатый, умер в США на 96-м году жизни. Об этом сообщает ИА «ПраймКрайм».

«Криминальный патриарх» Борис Комин считался главным вором в законе в США. Он родился в 1927 году в городе Сталино (современный Донецк). Комин — еврей по национальности — стал одним из первых советских воров, переехавших на постоянное место жительства за океан в 70-х годах. По некоторым другим данным, он был первым вором-мигрантом.

Ушатый считается хранителем воровских традиций: в 2008 году, в разгар вражды между ключевыми фигурами преступного мира России Асланом Усояном (Дед Хасан) и Тариэлом Ониани (Таро), Комина пригласили в Москву, чтобы тот разрешил спор между оппонентами.

Старый вор вошел в курс дела и выслушал обе стороны — после чего дал краткий и лаконичный ответ: «Я между ворами непонятки развожу, но здесь я воров не вижу, а судить коммерсантов — не воровское дело». Заявив это, он отбыл в США.

Вес Комина в криминальном мире был столь велик, что он находился вне всяких рейтингов и пользовался непререкаемым авторитетом. При этом он держался в тени, информации о нем крайне мало. Комин — единственный криминальный авторитет, который жил в США и имел влияние на воров в законе в России.