На 92-м году жизни умерла искусствовед Людмила Кожинова

В возрасте 91 года ушла из жизни искусствовед и член Союза кинематографистов России Людмила Кожинова. Об этом сообщается на официальном сайте Союза.

«Мы запомним ее такой: в 90 лет хрипло смеющейся — с бокалом пива в одной и сигаретой в другой руке. Хранительницей времени. Открывателем талантов. Советчицей в хитросплетениях жизни и индустрии. Учителем здравомыслия. Людмиле Александровне принадлежит фраза, ставшая паролем для ее выпускников разных лет: "Жизнь не так проста, как кажется, — она гораздо проще"», — говорится в сообщении.

Кандидат искусствоведения, доцент, профессор ВГИКа Кожинова родилась в 1930 году. В 1954 году она окончила филологический факультет МГУ. После окончания аспирантуры ВГИК отправилась на педагогическую работу.

Ранее стало известно о смерти Филипа Бейкера Холла.