Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Медведев заявил о «летящем в стену паровозе» западной экономики и цифровых валют

Медведев заявил, что «паровоз» экономики услуг и цифровых валют Запада «летит в стену»
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о «летящем в стену паровозе» западной экономики услуг и цифровых валют. Об этом он написал в своем Telegram.

Как отметил Медведев, без России западным странам «никак не выжить», потому что в противном случае они не получат еду, удобрения, источники энергии, металлы и топливо. «Теперь с нетерпением ожидаем очередного пакета европейских санкций и великих санкционных решений grandfather Joe, по поводу которых авторы этих самых санкций сразу начинают придумывать схемы обхода», — добавил он.

Зампред Совбеза также напомнил про инфляцию, цены на топливо и прогнозы падения экономик. «И это только первый месяц лета», — заявил он, подчеркнув, что ожидает осени, когда придется собирать основной санкционный урожай. «А пока паровоз их экономики услуг и цифровых валют летит в стену на полных парах. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!» — заключил Медведев.

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Губернатор Брянской области сообщил об обстреле села «Точкой-У»
Прага закроет центр по приему беженцев с Украины
Фотобанк Pexels закрыл доступ россиянам из-за спецоперации
Медведев заявил о «летящем в стену паровозе» западной экономики и цифровых валют
Москвич решил перерезать трос работающего на его доме высотника
Молния убила работавших в поле фермеров и их скот
Психолог раскрыла правила разговора с детьми о смерти близких
Netflix решил организовать «Игру в кальмара» в реальной жизни
Рогозин возмутился словами Кудрина о неуспешности космической программы
Резцова ответила не пожелавшему соревноваться с россиянами норвежскому лыжнику
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.