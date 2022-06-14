Медведев заявил о «летящем в стену паровозе» западной экономики и цифровых валют

Медведев заявил, что «паровоз» экономики услуг и цифровых валют Запада «летит в стену»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о «летящем в стену паровозе» западной экономики услуг и цифровых валют. Об этом он написал в своем Telegram.

Как отметил Медведев, без России западным странам «никак не выжить», потому что в противном случае они не получат еду, удобрения, источники энергии, металлы и топливо. «Теперь с нетерпением ожидаем очередного пакета европейских санкций и великих санкционных решений grandfather Joe, по поводу которых авторы этих самых санкций сразу начинают придумывать схемы обхода», — добавил он.

Зампред Совбеза также напомнил про инфляцию, цены на топливо и прогнозы падения экономик. «И это только первый месяц лета», — заявил он, подчеркнув, что ожидает осени, когда придется собирать основной санкционный урожай. «А пока паровоз их экономики услуг и цифровых валют летит в стену на полных парах. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!» — заключил Медведев.