Психолог раскрыла правила разговора с детьми о смерти близких

Психолог Гладышева: о смерти близкого детям нужно сообщать в тот же день

Психолог Марина Гладышева раскрыла правила разговора с ребенком о смерти родственников и близких людей. Ее рекомендации приводит News.ru.

По ее словам, детям нужно сообщать о трагедии в тот же день и попытаться не напугать их. «Лучше доносить это в каком-то ровном формате, когда взрослые сами спокойны. То есть да, так случилось, стараться объяснять как есть, без формирования фантастических реалий», — пояснила Гладышева.

Если умер дальний родственник, не живший с ребенком, можно об этом рассказать и через три дня, добавила специалист. «Когда взрослый сам понимает, что может это сделать, что есть силы в спокойном состоянии все объяснить», — рассказывает психолог.

Она также предостерегла от утаивания от ребенка правды. «Если ребенок задает вопросы, то будет странно от него как-то отгораживаться. Это может формировать у ребенка страхи и недопонимания. Когда это произошло и нужны пояснения, лучше делать это сразу», — заключила Гладышева.

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