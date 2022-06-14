Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Психолог раскрыла правила разговора с детьми о смерти близких

Психолог Гладышева: о смерти близкого детям нужно сообщать в тот же день

Фото: Daiga Ellaby / Unsplash

Психолог Марина Гладышева раскрыла правила разговора с ребенком о смерти родственников и близких людей. Ее рекомендации приводит News.ru.

По ее словам, детям нужно сообщать о трагедии в тот же день и попытаться не напугать их. «Лучше доносить это в каком-то ровном формате, когда взрослые сами спокойны. То есть да, так случилось, стараться объяснять как есть, без формирования фантастических реалий», — пояснила Гладышева.

Если умер дальний родственник, не живший с ребенком, можно об этом рассказать и через три дня, добавила специалист. «Когда взрослый сам понимает, что может это сделать, что есть силы в спокойном состоянии все объяснить», — рассказывает психолог.

Материалы по теме:
Россияне все чаще жалуются на усталость. Как вернуть энергию? Отвечают врачи и психологи
Россияне все чаще жалуются на усталость.Как вернуть энергию? Отвечают врачи и психологи
21 мая 2022
Россияне стали чаще тревожиться. Почему это произошло и как избавиться от переживаний?
Россияне стали чаще тревожиться.Почему это произошло и как избавиться от переживаний?
23 мая 2022

Она также предостерегла от утаивания от ребенка правды. «Если ребенок задает вопросы, то будет странно от него как-то отгораживаться. Это может формировать у ребенка страхи и недопонимания. Когда это произошло и нужны пояснения, лучше делать это сразу», — заключила Гладышева.

Ранее психолог и арт-терапевт Василий Лунев рассказал, как с помощью искусства облегчить страдания и отвлечься от плохих новостей. Лунев объяснил, что самое главное в арт-терапии — эмоции, которые человек переживает в процессе творчества.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Губернатор Брянской области сообщил об обстреле села «Точкой-У»
Прага закроет центр по приему беженцев с Украины
Фотобанк Pexels закрыл доступ россиянам из-за спецоперации
Медведев заявил о «летящем в стену паровозе» западной экономики и цифровых валют
Москвич решил перерезать трос работающего на его доме высотника
Молния убила работавших в поле фермеров и их скот
Психолог раскрыла правила разговора с детьми о смерти близких
Netflix решил организовать «Игру в кальмара» в реальной жизни
Рогозин возмутился словами Кудрина о неуспешности космической программы
Резцова ответила не пожелавшему соревноваться с россиянами норвежскому лыжнику
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.