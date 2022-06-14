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Арт-терапевт назвал способ облегчить страдания от плохих новостей

Психолог Василий Лунев: снимать напряжение от плохих новостей можно с помощью творчества

Фото: unsplash

Психолог и арт-терапевт Василий Лунев рассказал, как с помощью искусства облегчить страдания и отвлечься от плохих новостей. Практическими рекомендациями он поделился с «Лентой.ру».

Лунев объяснил, что самое главное в арт-терапии — эмоции, которые человек переживает в процессе творчества. Их важно проговаривать во время терапии, понимать, что человек чувствует в момент обсуждения, на какие мысли его наводит та или иная часть рисунка или скульптуры. Это помогает понять, что на самом деле тревожит клиента, и двигаться по направлению к решению его проблемы.

По словам психолога, заниматься арт-терапией можно и в группе: совместное творчество и его обсуждение позволяет всем участникам освоить навык бережного общения и раскрыться с новой стороны. Снимать напряжение с помощью творчества не обязательно только в компании психолога, это можно делать самостоятельно или с друзьями и близкими.

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Лунев предлагает выбирать наиболее приятный для человека вид творчества, будь то рисование мелками и красками, лепка, создание скульптур из неконвенциональных материалов.

Ранее сообщалось, что психолог рассказал о способах борьбы с тревогой перед экзаменом. Чтобы не волноваться перед экзаменом, Светлана Салпагарова посоветовала проводить профилактику страха.

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Евгения Черкасова
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