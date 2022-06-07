Психолог рассказал о способах борьбы с тревогой перед экзаменом

Психолог Салпагарова посоветовала сдавать пробные тесты для подготовки психики к экзамену

Сдавать экзамены — это навык, считает психолог Светлана Салпагарова. Его нужно тренировать, как и любой другой, убеждена она. Таким образом можно снизить уровень тревоги перед экзаменом. В беседе с «Лентой.ру» психолог рассказала о способах борьбы с этим состоянием.

Чтобы не волноваться перед экзаменом, необходимо проводить профилактику страха, сообщила Салпагарова. Для этого нужно попробовать смоделировать условия экзамена и пройти в них пробный тест, посоветовала она.

«Когда человек решает какие-то задачи, легко ли ему повторно их решить? Конечно, проще, чем когда он решает в первый раз, согласитесь. Любой человек, который до этого находился в стрессовой ситуации, уже имеет какой-то опыт. Если человек никогда этого не делал, ему, естественно, будет сложнее. Поэтому, если говорить о подготовке загодя, тогда очень правильно поступают те, кто заранее проходит подобные экзамену условия, участвуют в олимпиадах, например, или сдают предварительный вариант сдачи экзамена», — рассказала Салпагарова.

Уметь сдавать экзамены — это тоже навык, который необходимо развивать, подчеркнула она. Таким образом психика не будет перегружаться в момент сдачи теста. Кроме того, результаты будут намного лучше. Психолог объяснила это тем, что страх перед экзаменом занимает много ресурсов у организма, которые требуются ему на мыслительные процессы.

Ранее Салпагарова рассказала о причинах тревоги перед экзаменом. По словам специалиста, страх перед тестом связан с ответственностью за свои решения, что может трансформироваться психикой в мысль об угрозе жизни.