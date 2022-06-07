Психолог дал совет сдающим ЕГЭ подросткам

Психолог Салпагарова: причина тревоги перед экзаменом в ответственности за свои решения

Психолог Светлана Салпагарова рассказала о причинах тревоги перед экзаменом. По словам специалиста, страх перед тестом связан с ответственностью за свои решения, что может трансформироваться психикой в мысль об угрозе жизни. В разговоре с «Лентой.ру» она также дала совет подросткам, сдающим ЕГЭ.

Тревога = стресс

«Если мы говорим про тревогу перед экзаменами, то это такой же стресс по сути. Особенно если это тревога не просто о текущем экзамене, который можно сдать при переходе с одного курса на другой, а о ЕГЭ», — указала Салпагарова.

Подросток перед сдачей ЕГЭ испытывает сильное давление, отметила психолог. Он впервые принимает на себя серьезную ответственность за свои поступки и решения, которые будут напрямую влиять на его жизнь. Этот груз необходимо ослаблять груз, поскольку сама тревога является стрессом для организма, которая забирает силы, требующиеся для сдачи экзамена.

«В таком случае человеческая психика перенапрягается. На любую боязнь и тревогу человек так или иначе тратит свои силы. Хотите по-другому — ресурсы. Как бы там ни было, то, что надо было бы потратить непосредственно на стресс во время экзамена, на концентрацию внимания, на то, чтобы вспомнить что-то, определиться с ответом, человек заранее растрачивает. Он привыкает к состоянию перенапряжения, когда он тревожится, когда он думает: "вдруг я не вспомню, вдруг не смогу ответить, вдруг не смогу". Проигрывая эти сценарии, он укрепляет их у себя в голове», — рассказала психолог.

Это меня не убьет

Тревога — это защитный механизм, объяснила Салпагарова. Специалист отметила, что по сути он дан человеку для анализа рисков и опасностей. «Экзамен в данном случае хоть и выступает как стрессовая ситуация, но это скорее мероприятие по оценке наших знаний, он не является чем-то убивающим. По сути нужно проиграть самый худший сценарий: "я не сдал". "Но ведь меня же это не убьет меня в конце концов"», — обратила внимание специалист.

Нужно интегрировать внутрь себя эту мысль, посоветовала она. Кроме этого, следует самостоятельно ослаблять эмоциональную окраску экзамена, чтобы тревога не выходила на передний план и не занимала весь процесс мышления.

«Не так страшен черт, как его малюют. Если хоть немножко готовиться и время от времени тренировать свой навык сдачи экзаменов, то нет того, с чем бы человек не справился, поверьте. Нельзя из экзамена делать катастрофу. Если из экзамена делать мысленную катастрофу, лучше никому не будет», — резюмировала Салпагарова.

Ранее психолог посоветовала отказаться от спорта перед экзаменом. Самое главное перед экзаменом не перенапрягаться и больше отдыхать. Поэтому перед тестами нельзя заниматься спортом, сочла Салпагарова.