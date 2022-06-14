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Членов террористической организации осудили за подготовку нападений на неславян

Участников «Сахалинского клуба националистов» осудили за подготовку нападений на неславян

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Южно-Сахалинске выездная коллегия 1-го Восточного окружного военного суда приговорила к длительным срокам лишения свободы участников террористической организации «Сахалинский тактический клуб националистов» (STCN) за подготовку нападений на лиц неславянских национальностей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

По данным ведомства, фигуранты собирали огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и проводили тренировки по стрельбе, изготовлению и использованию зажигательных смесей и взрывных устройств, а также тактике захвата зданий. Все это подсудимые делали для того, чтобы в будущем напасть на сотрудников силовых структур, представителей органов власти и неславян.

В апреле 2020 года их деятельность пресекли сотрудники ФСБ. При проведении обысков у членов группировки изъяли более 100 патронов различного калибра, два самодельных взрывных устройства, снаряженных электродетонаторами и компоненты для изготовления взрывчатых веществ.

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Елизавета Новикова
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