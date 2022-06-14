В Турции констатировали провал плана Евросоюза по краху экономики России

Star gazete: план Евросоюза разрушить экономику России рухнул из-за дохода от нефти и газа

Турецкое издание Star gazete констатировало провал плана Евросоюза по краху экономики России путем отказа от энергоносителей. Отмечается, что, несмотря на ограничения, Москва получает высокий доход от их продажи.

«Планы Запада поставить Россию в затруднительное положение с помощью санкций рухнули под весом российских доходов от продажи нефти и природного газа», — заявили там. Такому положению дел способствуют три фактора. Среди них рост цен на энергоносители по всему миру, наращивание поставок России в Азию, а также нежелание некоторых стран ЕС отказываться от российского импорта.

Ранее Bloomberg писал, что одним из главных препятствий на пути противостояния с Россией для Европы становится усталость от санкций. В связи с этим руководство Евросоюза все чаще идет на послабления. Среди таких компромиссов — уступки насчет поставок нефти по трубопроводам в рамках шестого пакета санкций и исключение патриарха Кирилла из санкционного списка.