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Европе предложили изменить стратегию борьбы с Россией

Bloomberg: Европе предстоит справиться с усталостью от санкций

Фото: Kenzo Tribouillard / Reuters

Одним из главных препятствий на пути противостояния с Россией для Европы становится усталость от санкций. В связи с этим руководство Евросоюза все чаще идет на послабления, в том числе в вопросах экспорта энергоносителей, из-за чего европейским странам надо изменить стратегию борьбы, пишет Bloomberg.

Среди таких компромиссов приводится уступки насчет поставок нефти по трубопроводам и исключение патриарха Кирилла из санкционного списка. В целом, сказано в статье, финансовое оружие — не самый совершенный инструмент, который ведет к непредвиденным последствиям.

Например, рост цен на энергоносители бьет по Евросоюзу и позволяет России компенсировать многие потери. По оценкам Bloomberg Economics, доходы России от продажи нефти и газа в 2022 году составят около 285 миллиардов долларов. Если прибавить к этому другой экспорт, то сумма выйдет уже больше, чем 300 миллиардов резервов, замороженных в рамках санкций.

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Платон Щукин
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