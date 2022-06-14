Москвич переделал часть квартиры бывшей жены под кабинет стоматолога

Baza: в Москве мужчина переделал комнату в квартире бывшей жены под кабинет стоматолога

Стоматолог из Москвы переделал часть квартиры своей бывшей жены под рабочий кабинет. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Baza.

Мужчина развелся с супругой несколько лет назад через суд, при этом тогда мужчина не претендовал на жилплощадь из-за двоих общих детей. Однако к 2020 году они выросли, и он начал требовать от бывшей жены отдать ему квартиру, находящуюся на Нагорной улице. Женщину подобная ситуация не устроила — по ее словам, она купила недвижимость на свои деньги. В результате бывший супруг получил отказ, однако вскоре он поменял замки на двери.

Бывшая жена несколько раз обращалась в полицию, однако это не приносило результата. Недавно квартиру удалось вскрыть, и в результате этого выяснилось, что в одной из комнат мужчина оборудовал полноценный стоматологический кабинет.

Ранее в мае жительница Саратова продала несуществующую квартиру и попала в тюрьму. В прокуратуре уточнили, что жилье не принадлежало ни фирме, ни самой россиянке. За мошенничество со строящимся жильем женщину приговорили к трем годам колонии общего режима.