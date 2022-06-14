Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Москвич переделал часть квартиры бывшей жены под кабинет стоматолога

Baza: в Москве мужчина переделал комнату в квартире бывшей жены под кабинет стоматолога

Фото: Caroline LM / Unsplash

Стоматолог из Москвы переделал часть квартиры своей бывшей жены под рабочий кабинет. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Baza.

Мужчина развелся с супругой несколько лет назад через суд, при этом тогда мужчина не претендовал на жилплощадь из-за двоих общих детей. Однако к 2020 году они выросли, и он начал требовать от бывшей жены отдать ему квартиру, находящуюся на Нагорной улице. Женщину подобная ситуация не устроила — по ее словам, она купила недвижимость на свои деньги. В результате бывший супруг получил отказ, однако вскоре он поменял замки на двери.

Бывшая жена несколько раз обращалась в полицию, однако это не приносило результата. Недавно квартиру удалось вскрыть, и в результате этого выяснилось, что в одной из комнат мужчина оборудовал полноценный стоматологический кабинет.

Ранее в мае жительница Саратова продала несуществующую квартиру и попала в тюрьму. В прокуратуре уточнили, что жилье не принадлежало ни фирме, ни самой россиянке. За мошенничество со строящимся жильем женщину приговорили к трем годам колонии общего режима.

Ударная волна
Полина Кислицына
Обсудить
Последние новости
Кадыров заявил о взятии Камышевахи
В Кремле оценили вероятность контакта Путина и Зеленского
Московский массажист избил клиентку и надругался над ней
Любителям питаться фастфудом и «отрабатывать» калории в спортзале дали совет
Москвич переделал часть квартиры бывшей жены под кабинет стоматолога
Россиянин убил знакомого после телефонной ссоры
Армянская оппозиция решила изменить протестную стратегию
Старшего преподавателя российского вуза осудили за взятки от 150 студентов
Богатейшие люди мира потеряли почти полтора триллиона долларов
Британию предложили привлечь к отвественности за поставки оружия Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.