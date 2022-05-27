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Россиянка продала несуществующую квартиру и попала в тюрьму

Жительницу Саратова приговорили к трем годам колонии за продажу несуществующей квартиры

Фото: Pixabay

В Саратове женщина продала несуществующую квартиру и попала в тюрьму. За мошенничество со строящимся жильем россиянку приговорили к трем годам колонии общего режима, сообщает «Версия Саратов» со ссылкой на прокуратуру Ленинского района города.

Речь идет об объекте в строящемся доме на улице Блинова. Будучи директором ООО «ЭлитЭлектро», 37-летняя местная жительница заключила с потерпевшим предварительный, а затем и авансовый договор купли-продажи квартиры. В прокуратуре уточнили, что жилье не принадлежало ни фирме, ни самой россиянке.

Однако покупатель не знал этого факта и передал злоумышленнице 1,3 миллиона рублей в счет приобретения строящейся недвижимости. В ведомстве добавили, что деньгами мошенница распорядилась по своему усмотрению. Помимо заключения женщине назначили штраф в размере 300 тысяч рублей.

Ранее похожей схемой незаконного заработка воспользовалась жительница Владикавказа — она дважды продала одну и ту же квартиру в строящемся доме разным гражданам. Однако россиянка имела право распоряжаться недвижимостью, так как работала директором подрядной фирмы, которую нанял застройщик.

Нина Ташевская
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