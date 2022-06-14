Инфляция в Швеции побила рекорд 30-летней давности

Инфляция в Швеции в мае достигла рекордных с 1991 года 7,2%

Инфляция в Швеции увеличилась с 6,4 процента в апреле до 7,2 процента в мае. Об этом свидетельствуют данные Статистического управления Швеции (SCB), передает телеканал SVT Nuheter.

Отмечается, что это самый высокий показатель с 1991 года. Таким образом, инфляция в Швеции побила рекорд 31-летней давности. В пресс-службе SCB уточнили, что рост цен продолжился в основном на продовольственные товары, такие как мясо, молоко, сыр и яйца.

Рекордный рост цен наблюдается по всей Европе. Годовая инфляция в еврозоне в мае ускорилась до 8,1 процента. Речь идет о седьмом подряд рекорде — в апреле показатель достигал 7,4 процента. Основной вклад вносит удорожание энергоносителей.