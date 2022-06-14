Россиянин с девятью судимостями сбежал из колонии-поселения

На Алтае из колонии-поселения №3 в селе Майма сбежал заключенный с девятью судимостями

На Алтае разыскивают 43-летнего заключенного Василия Титанкова, совершившего побег из колонии-поселения №3 (КП-3) в селе Майма. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Отмечается, что беглец был осужден на 10 лет по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). По сведениям ТАСС, это была девятая судимость россиянина — ранее он отбывал наказание за покушение на убийство, кражи, грабежи и побои. В 2024 году мужчина должен был выйти на свободу.

В исправительном учреждении мужчина характеризовался положительно, в связи с чем в июле этого года мог подать ходатайство на условно-досрочное освобождение (УДО). Сейчас полицейские пытаются установить местонахождение Титанкова, по факту случившегося возбуждено дело по статье 313 УК РФ («Побег из мест лишения свободы»).

Ранее сообщалось, что в Орле сбежавшего из колонии россиянина задержали за изнасилование двух девушек.

