Экономист определил изменение доходности вкладов россиян в новых условиях

Экономист Сигал сообщил, что российские банки будут повышать привлекательность вкладов

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал объяснил, что будет с доходностью вкладов в условиях снижения ключевой ставки. По его словам, неопределенность последних месяцев снизила популярность депозитов, поэтому в новых условиях банки заинтересованы в развитии этого инструмента управления финансами, сообщил он в беседе с «Лентой.ру».

Плавное и неспешное снижение ставки рефинансирования дает банкам возможность заблаговременно и четко просчитывать грядущие изменения. Также коммерческие организации в таких условиях могут спокойно координировать работу всех своих механизмов, указал Сигал. «Таким образом, банки могут определить наиболее точный баланс между выгодой для клиентов и собственным благополучием», — рассказал эксперт.

Обычно в условиях понижения кредитной ставки особенно выгодными для клиентов становятся кредитные продукты, отметил первый вице-президент «Опоры России». Вклады же, напротив, теряют часть привлекательности, добавил он.

«Но тут необходимо учитывать, что банки чаще всего самостоятельно регулируют соотношение изменений по своим внутренним продуктам с общей ставкой Центробанка. Особенно это касается именно ставок по вкладам, поскольку неопределенность последних месяцев и без того несколько снизила популярность этого банковского инструмента. Сейчас банки, напротив, нацелены на популяризацию вкладов, поэтому понижение ставки не даст прямой зависимости к этому продукту», — поделился мнением экономист.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев назвал причины увеличения спроса на наличные деньги. Он посчитал, что сейчас идет естественный процесс: прошло три месяца после того, как высокодоходные вклады были открыты. Значительная часть тех, кто воспользовался ими, снимают деньги, чтобы найти им другое применение, рассудил он.