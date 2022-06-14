Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Экономист определил изменение доходности вкладов россиян в новых условиях

Экономист Сигал сообщил, что российские банки будут повышать привлекательность вкладов

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал объяснил, что будет с доходностью вкладов в условиях снижения ключевой ставки. По его словам, неопределенность последних месяцев снизила популярность депозитов, поэтому в новых условиях банки заинтересованы в развитии этого инструмента управления финансами, сообщил он в беседе с «Лентой.ру».

Плавное и неспешное снижение ставки рефинансирования дает банкам возможность заблаговременно и четко просчитывать грядущие изменения. Также коммерческие организации в таких условиях могут спокойно координировать работу всех своих механизмов, указал Сигал. «Таким образом, банки могут определить наиболее точный баланс между выгодой для клиентов и собственным благополучием», — рассказал эксперт.

Обычно в условиях понижения кредитной ставки особенно выгодными для клиентов становятся кредитные продукты, отметил первый вице-президент «Опоры России». Вклады же, напротив, теряют часть привлекательности, добавил он.

«Но тут необходимо учитывать, что банки чаще всего самостоятельно регулируют соотношение изменений по своим внутренним продуктам с общей ставкой Центробанка. Особенно это касается именно ставок по вкладам, поскольку неопределенность последних месяцев и без того несколько снизила популярность этого банковского инструмента. Сейчас банки, напротив, нацелены на популяризацию вкладов, поэтому понижение ставки не даст прямой зависимости к этому продукту», — поделился мнением экономист.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев назвал причины увеличения спроса на наличные деньги. Он посчитал, что сейчас идет естественный процесс: прошло три месяца после того, как высокодоходные вклады были открыты. Значительная часть тех, кто воспользовался ими, снимают деньги, чтобы найти им другое применение, рассудил он.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Немис
Обсудить
Последние новости
Россия ввела санкции против 49 британцев
Определена причина аномального цунами при извержении вулкана Тонга
Блогерша описала вредные последствия сна с распущенными волосами
Старейший вор в законе Боря Ушатый умер в США
В России частично засекретили данные о бюджете
Российские рыбаки выловили пиранью с «человеческими» зубами
МИД допустил признание правительства талибов в Афганистане
Стала известна реакция «Барселоны» на разрыв Пике и Шакиры
Берлин взял бывшую немецкую «дочку» «Газпрома» в долгосрочное управление
На Украине уничтожили данные связанных с биолабораториями США работников
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.