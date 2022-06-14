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Байден сообщил о разработке плана по вывозу зерна с Украины

Президент США Байден заявил о разработке плана по вывозу зерна с Украины через Польшу

Фото: Chris Kleponis - CNP / Globallookpress.com

Вашингтон разрабатывает план по вывозу зерна с Украины с помощью железнодорожного сообщения с перевалочными пунктами на границе. Об этом сообщил президент США Джо Байден, его цитирует ТАСС.

По словам Байдена, железнодорожный путь будет проходить в том числе через Польшу, где создадут один из перевалочных пунктов. Германия уже выражала желание помочь в вывозе украинского зерна по железной дороге.

«Так что мы построим временные зернохранилища на границах Украины, в том числе в Польше, чтобы мы могли перегрузить его [зерно] из вагонов в эти зернохранилища и затем в вагоны в Европе и довезти его до океана и доставить по всему миру», — заявил президент США.

Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, что США вместе с союзниками стремятся пресечь продажу Россией якобы вывезенного с Украины зерна.

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Варвара Кошечкина
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