Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Германия решила помочь в вывозе украинского зерна по железной дороге

Handelsblatt: ФРГ решила помочь с ускоренным вывозом украинского зерна по железной дороге

Фото: Reuters

Уполномоченный правительства Германии по железнодорожным перевозкам Михаэль Тойрер заявил, что Берлин решил помочь с ускоренным вывозом украинского зерна на территорию Европейского союза (ЕС) железнодорожным транспортом. Об этом сообщает издание Handelsblatt.

«Мы делаем все возможное для того, чтобы зерно можно было перевозить из Украины по железной дороге для предотвращения глобального голода», — отметил он Тойрер

По его словам, немецкие власти планируют создать фонд для закупки новых контейнеров для зерна. Кроме того, в ФРГ не исключают предоставление помощи с терминалами для перегрузки зерна на украинской границе.

Тойрер добавил, что из 23 миллионов тонн зерна, которые хранятся на Украине, таким образом удастся вывезти 10 миллионов.

В мае глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что в украинских портах, в частности, в Одессе, блокировано и не может быть вывезено 25 миллионов тонн зерна. Министр сообщила, что кризис на Украине стал носить глобальный характер.

Здесь и сейчас
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Коалиция Макрона победила на выборах с минимальным отрывом
Французские министры оказались под угрозой увольнения
Боррель высказался о необходимости продолжения диалога с Россией
Германия решила помочь в вывозе украинского зерна по железной дороге
В США назвали виновного в обмане России про нерасширение НАТО
В Венесуэле выявили первый случай заражения оспой обезьян
Москвичи обсудили ассортимент «Бутербродной» в центре города
В России оценили вероятность лабораторного происхождения коронавируса
Бывший депутат Рады заявил о скорой капитуляции Запада по вопросу Украины
Чехия раскритиковала подход Макрона в отношении России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.