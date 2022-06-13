Германия решила помочь в вывозе украинского зерна по железной дороге

Handelsblatt: ФРГ решила помочь с ускоренным вывозом украинского зерна по железной дороге

Уполномоченный правительства Германии по железнодорожным перевозкам Михаэль Тойрер заявил, что Берлин решил помочь с ускоренным вывозом украинского зерна на территорию Европейского союза (ЕС) железнодорожным транспортом. Об этом сообщает издание Handelsblatt.

«Мы делаем все возможное для того, чтобы зерно можно было перевозить из Украины по железной дороге для предотвращения глобального голода», — отметил он Тойрер

По его словам, немецкие власти планируют создать фонд для закупки новых контейнеров для зерна. Кроме того, в ФРГ не исключают предоставление помощи с терминалами для перегрузки зерна на украинской границе.

Тойрер добавил, что из 23 миллионов тонн зерна, которые хранятся на Украине, таким образом удастся вывезти 10 миллионов.

В мае глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что в украинских портах, в частности, в Одессе, блокировано и не может быть вывезено 25 миллионов тонн зерна. Министр сообщила, что кризис на Украине стал носить глобальный характер.