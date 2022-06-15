Жителей прилегающих к заводу «Азот» кварталов эвакуировали

Посол ЛНР в России заявил об эвакуации жителей прилегающих к заводу «Азот» кварталов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) активно обстреливают жилые районы в Северодонецке, из-за боев жителей прилегающих к химическую заводу «Азот» кварталов эвакуировали. Об этом заявил посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник, пишет ТАСС.

По его словам, артиллерийский огонь по городу ведется преимущественно с территории предприятия, а также Привольнянского плацдарма в районе Лисичанска. В подвалах завода по-прежнему остаются мирные жители.

«Украинская сторона пытается всячески стрелять по городу», — подчеркнул Мирошник.

Ранее он сообщил, что Народная милиция ЛНР отрезала путь для отступления украинских военных с территории «Азота». Его обороняют около 2500 человек. Организация зеленого коридора для гражданских была сорвана.