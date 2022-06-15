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В ЛНР назвали возможное число мирных жителей на заводе «Азот»

Помощник главы МВД ЛНР заявил, что на заводе «Азот» могут удерживать до 1200 человек

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев назвал возможное число мирных жителей, удерживаемых на заводе «Азот» в Северодонецке. Его слова передает ТАСС.

По словам Киселева, число гражданских на территории завода может достигать 1,2 тысячи человек, в том числе около 127 детей. «Их там удерживают насильственно и уже долгое время. С учетом того, что воды нет, продуктов питания нет, лекарств нет», — сказал он.

Ранее Виталий Киселев сообщил, что территорию завода «Азот» обороняют до 2,5 тысячи украинских военнослужащих и иностранных наемников. Число иностранных добровольцев на объекте может достигать 500-600 человек.

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Марина Совина
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