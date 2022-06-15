В ЛНР назвали возможное число мирных жителей на заводе «Азот»

Помощник главы МВД ЛНР заявил, что на заводе «Азот» могут удерживать до 1200 человек

Помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев назвал возможное число мирных жителей, удерживаемых на заводе «Азот» в Северодонецке. Его слова передает ТАСС.

По словам Киселева, число гражданских на территории завода может достигать 1,2 тысячи человек, в том числе около 127 детей. «Их там удерживают насильственно и уже долгое время. С учетом того, что воды нет, продуктов питания нет, лекарств нет», — сказал он.

Ранее Виталий Киселев сообщил, что территорию завода «Азот» обороняют до 2,5 тысячи украинских военнослужащих и иностранных наемников. Число иностранных добровольцев на объекте может достигать 500-600 человек.