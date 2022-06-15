США и Британию уличили в попытках выдавить Россию с Балкан

Доклад НИУ ВШЭ раскрыл попытки США и Британии выдавить Россию с Балкан

Американские и британские организации предпринимают активные попытки выдавить Россию с Балканского полуострова и переписать историю региона. К таким выводам пришли авторы доклада «Гуманитарная политика ведущих национальных акторов в странах Балканского региона», подготовленного НИУ ВШЭ в рамках молодежного российско-сербского проекта.

В публикации отмечается, что одна из ключевых задач Соединенных Штатов в регионе — ограничение влияния третьих стран, особенно Китая и России. С этой целью Вашингтон ведет активную работу не только на военно-политическом, но и на информационном направлении. И хотя до весны 2022 года речь не шла о полном их вытеснении, то из-за активной поддержки Москвы сербским народом «императивы американской политики» теперь могут измениться. Присутствие США на балканском медиарынке заметно уже сейчас: американская фирма KKR в 2014 году выкупила медиагруппу United Group, еще через год — каналы распространения сигнала, после чего на Балканах был запущен новостной канал N1, дистрибьютор CNN, ставший «первой кнопкой» в Сербии.

Не отстает и Великобритания, также наращивающая свое влияние в регионе при помощи «мягкой силы». Екатерина Энтина, глава отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН и руководитель проекта по подготовке доклада, уличила Лондон в стремлении переписать современную историю Балкан. На этом направлении задействованы отдельные НКО, а на крупных ресурсах публикуются проекты, посвященные распаду Югославии и межэтническому примирению. По мнению специалиста, такие материалы представляют собой «ангажированную версию» истории региона, и через пять-десять лет стараниями британцев она уже сможет стать основной.

К сожалению, в области исторической памяти сила не только в правде, но и в объеме цифрового контента Екатерина Энтина профессор НИУ ВШЭ

Согласно докладу, на Балканах существует «целая экосистема» негосударственных организаций, ориентированных на получение американских грантов. По словам Энтиной, зачастую эти гранты выдают организации, признанные нежелательными в России. Например, Национальный эндаумент демократии, Международный республиканский институт, USAID. Зачастую деятельность этих организаций нацелена на молодежь: например, через программы по поддержке журналистики, обучающим курсам по освещению протестов и ведению журналистских расследований.

Ранее президент Сербии Александр Вучич дал отпор требованиям канцлера Германии Олафа Шольца присоединиться к антироссийским санкциям ЕС. Политик подчеркнул, что Белград не забыл, как сам попал под международные санкции, и считает такой подход неэффективным. По его словам, Сербия находится в сложном положении: ЕС должен учитывать, что Сербию и Россию связывают давние особые отношения.