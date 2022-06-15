США и Британию уличили в попытках выдавить Россию с Балкан
Американские и британские организации предпринимают активные попытки выдавить Россию с Балканского полуострова и переписать историю региона. К таким выводам пришли авторы доклада «Гуманитарная политика ведущих национальных акторов в странах Балканского региона», подготовленного НИУ ВШЭ в рамках молодежного российско-сербского проекта.
В публикации отмечается, что одна из ключевых задач Соединенных Штатов в регионе — ограничение влияния третьих стран, особенно Китая и России. С этой целью Вашингтон ведет активную работу не только на военно-политическом, но и на информационном направлении. И хотя до весны 2022 года речь не шла о полном их вытеснении, то из-за активной поддержки Москвы сербским народом «императивы американской политики» теперь могут измениться. Присутствие США на балканском медиарынке заметно уже сейчас: американская фирма KKR в 2014 году выкупила медиагруппу United Group, еще через год — каналы распространения сигнала, после чего на Балканах был запущен новостной канал N1, дистрибьютор CNN, ставший «первой кнопкой» в Сербии.
Не отстает и Великобритания, также наращивающая свое влияние в регионе при помощи «мягкой силы». Екатерина Энтина, глава отдела Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы РАН и руководитель проекта по подготовке доклада, уличила Лондон в стремлении переписать современную историю Балкан. На этом направлении задействованы отдельные НКО, а на крупных ресурсах публикуются проекты, посвященные распаду Югославии и межэтническому примирению. По мнению специалиста, такие материалы представляют собой «ангажированную версию» истории региона, и через пять-десять лет стараниями британцев она уже сможет стать основной.
К сожалению, в области исторической памяти сила не только в правде, но и в объеме цифрового контента
Согласно докладу, на Балканах существует «целая экосистема» негосударственных организаций, ориентированных на получение американских грантов. По словам Энтиной, зачастую эти гранты выдают организации, признанные нежелательными в России. Например, Национальный эндаумент демократии, Международный республиканский институт, USAID. Зачастую деятельность этих организаций нацелена на молодежь: например, через программы по поддержке журналистики, обучающим курсам по освещению протестов и ведению журналистских расследований.
Ранее президент Сербии Александр Вучич дал отпор требованиям канцлера Германии Олафа Шольца присоединиться к антироссийским санкциям ЕС. Политик подчеркнул, что Белград не забыл, как сам попал под международные санкции, и считает такой подход неэффективным. По его словам, Сербия находится в сложном положении: ЕС должен учитывать, что Сербию и Россию связывают давние особые отношения.